Àé±ß»¥2Ëç°®¤ê¤·¤áÃíÊ¸ÆâÍÆ¤òÉü¾§¡Ä½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ(36)¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£?¤Ò¤È¤êÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó?Æ°²è¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤ªÅ¹¤Ç1¿Í¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹Ô¤­¤Ä¤±¤À¤È¤¤¤¦ÅìµþÅÔÆâ¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¥é¡¼¥á¥óÀéÎ¤´ã¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¤ÇË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£(ÀéÎ¤´ã¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷senrigaaan¤è¤ê)¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç³«Å¹30Ê¬Á°¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¸½¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤¤¤è¤¤¤è³«Å¹¤È¤¤¤¦¤È¤­