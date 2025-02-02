ÆÇéý»°ÂÀÉ×¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬2Æü¡¢ÀÖºäÅìµþË­Àî°ð²ÙÊÌ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÀáÊ¬²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ÈÆ¦¤Þ¤­¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÇéý¤µ¤ó¤Ï¡¢°§»¢¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Öº£Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ê»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡ËºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£ÍèÇ¯¤ÏÍè¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤è¤¯¸«¤È¤±¤è¡¢¤³¤Î¤ä¤í¡¼¡£¥Ð¥Ð¥¢Ï¢Ãæ¤â¡×¤È¡¢ÆÇéý¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÇÀå¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ñ½°¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÆÇéý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯²ì¾õ¤Ç¡È¥Þ¥à¥·¤µ¤ó¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿ï