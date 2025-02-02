¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/02¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤È¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø366Æü¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¾åÇòÀÐ¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¸ª½Ð¤·°áÁõ¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¢¡ÀÖÁ¿±ÒÆó¡õ¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢±Ç²è¤ÎÈ¿¶Á¸ì¤ë¡Ö¿§¤ó¤ÊÏ¢Íí¤¬¡Ä¡×²­Æì½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦HY¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿´î²°Ì«¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌ«¤È½Ð²ñ¤¤±¿Ì¿Åª¤ÊÎø¤ò¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¶Ì¾ëÈþ³¤¡Ê