¤³¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤Ï¶¯¤¤¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSunnyBri Kitten¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¹¶·â¡É¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë»ÒÇ­¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥­¥é¥­¥é¤·¤¿Æ·¤Ç¤ª¤Í¤À¤ê¤µ¤ì¤¿¤é²¿¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤òÀäÂÐÍý²ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎµÓ¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ê¡ÄÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Öthe way Kitten Pudding keeps me from working to play with her¡×¤È