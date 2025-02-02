[2.2 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè21Àá](¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)¢¨22:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]ÀèÈ¯GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥ô¥§¡¼¥ëDF 3 A. GaaeiDF 4 J. HatoDF 15 Y. BaasDF 37 ¥è¥·¥× ¥·¥å¥¿¥íMF 6 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óMF 8 ¥±¥Í¥È ¥Æ¥¤¥é¡¼MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥óFW 9 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ó¡¼FW 20 ¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥È¥é¥ª¥ìFW 23 ¥¹¥Æ¡¼¥Õ¥§¥ó ¥Ù¥ë¥Ï¥¤¥¹¹µ¤¨GK 12 J. GorterGK 40 ¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¡¦¥é¥Þ¥¤DF 13 A. K