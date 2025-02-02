ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú°ìÈ¯ÂçµÕÅ¾¤Î¤¢¤ëÆü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¬¹¥Å¾¤·¤½¤¦¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ç¤ë¤ÈµÈ¤Ç¤¹¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤­¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹»ö¤Ç¤¹¡£O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù