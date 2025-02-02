¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/02¡ÛYouTuber¡¦¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤¬2·î2Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¢¡¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢½ªÎ»¤òÊó¹ðÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¤³¡¼¤¯¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤¿¤Á¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁ°¸þ¤­¤Ê·èÃÇ¤Ê