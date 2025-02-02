²áµîºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤ÎÀ¾Ç·É½»ÔÄ¹Áªµó¤Ï2ÆüÌë¡¢³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÈ¬ÈÄ½ÓÊå¤µ¤ó¤¬3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦À¾Ç·É½»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢ ¢§¸½¿¦¤ÎÈ¬ÈÄ½ÓÊå¤µ¤ó¤¬2656É¼¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃÓÅÄ·Ã°á»Ò¤µ¤ó¤¬2074É¼¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç¸µ»Ô¿¦°÷¤Î»­ÅçÀÆ¤µ¤ó¤¬1016É¼¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î³ùÅÄ¹§¾Ï¤µ¤ó¤¬1016É¼¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤Î»°Âð¸ø¿Í¤µ¤ó¤¬948É¼¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç¸µ»ÔµÄ¤ÎßÀ¾å¹¬½½¤µ¤ó¤¬803É¼