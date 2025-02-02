²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÈÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê25Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤ÏÉã¤Î½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬19888Ç¯¤Ë¶äºÂ¥»¥¾¥ó·à¾ì¤Ç½é±é¤·¤¿¡Ö¤­¤é¤éÉâÀ¤ÅÁ¡×¤ò¾å±é¡£´ª¶åÏº¤¬º£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò¡¢¼·Ç·½õ¤¬µÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤ª¼Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤ÏÀÄ½Õ·²Áü·à¡£½é±é¤Ç¤Ï´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥«¥Ä¥é¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢