桔川ユノの「綺麗」がV☆パラダイスにてTV初放送される。生年月日非公開、出身地も未公表の謎の美女・桔川ユノ。教え子を誘惑するえちえちな家庭教師役で、妄想が膨らむシーンを展開。天然のIカップボディ、隙のないパーフェクストスタイルが躍動する。 (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.文=HOMINIS編集部 放送情