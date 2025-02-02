2·î2Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦3ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢R.¥­¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥À¥Î¥ó¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦Çë¸¶À¶¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¢¡¼¥ë¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥Ç¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:50.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡Û¥µ¥È¥Î¥¢¥é¥¸¥ó»º¶ð ¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¥Ó¡¼¥È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó»º¶ðÅìµþ5R¡¦¥À¥Î¥ó¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼ ¸ý¼è¤êR.¥­¥ó¥°µ³¾è¤Î1