¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥µ¡¼¥â¥ó»á¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÂÇµå¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Ç¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÄ¹Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ³°Ìî¼ê¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥µ¡¼¥â¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÂÇµå¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï34ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥µ¡¼¥â¥ó»á¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿