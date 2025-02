映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のキャラを再現したフィギュア「UDF THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」が2025年8月に登場予定。長身のジャックも全高約12.5センチと飾りやすいサイズになっている。>>>「UDF THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」その他の画像を見る(画像17点)『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は鬼才ティム・バートンが原案やキャラ設定を手掛けた1993年のミュージカルアニメーション映画。「