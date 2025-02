英国のチャールズ国王(76)が、次男ヘンリー王子(40)とメーガン妃(43)夫妻が5年前に米国に移住した後大型契約を結んだ動画配信大手ネットフリックスのライバルであるアマゾンプライムで、ドキュメンタリーを制作することになった。英タイムズ・オブ・ロンドン紙によると、環境問題への取り組みに熱心な国王が、2010年に出版した自然との調和を提唱する著書「Harmony: a New Way of Looking at Our World」の哲学に沿った内容