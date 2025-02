プレー&ファンサービスでメジャーリーグを席巻した日本選手の活躍動画を「MLB Network」の公式Xが公開し、話題となっている。 「Munenori Kawasaki is suiting up for Japan in the 2025 Caribbean Series!(カワサキムネノリはカリビアンシリーズ2025に日本代表で出場します)」と紹介されたのは、独立・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスで今季もプレーする川粼宗則(43)=鹿児島県姶良市出身