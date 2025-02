結構スケスケ...ですよ!アメリカの女性実業家で第45,47代大統領の娘でもあるイヴァンカ・トランプ(43)が自身のインスタグラムを更新。父の大統領就任式の前夜に開かれたディナーを楽しんだ様子をファンに披露していた。彼女は、「An unforgettable evening at the candlelight dinner on the eve of my father’s inauguration as the 47th President」などのテキストを絵文字とともに写真を公開している。日本語にすると、「父