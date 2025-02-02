¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤ÇÃ´¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡×¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤­¡¢¤½¤Î¹â³Û¤ÊÆþµï°ì»þ¶â¤ä·î¡¹¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ë¶Ã¤­¡¢í´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä»á¤È²ð¸î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄº¹Øª»Ò»á¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡ØÃÎ¤Ã¥È¥¯²ð¸î ¼å¤Ã¤¿¿Æ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ä¶ÆþÌçÂè2ÈÇ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþµï²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÒÅÐ