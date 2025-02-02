¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ï¸½¤ì¤º¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡Öº§³è¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤ØÆþ²ñÌÌÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤Ç¯²¼¤ÎÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤ß¤µ¤­¤µ¤ó¡Ê41ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Î8¤ÄÇ¯²¼¤Î¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë