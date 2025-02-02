¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë»²²Ã¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éMVP¥³¡¼¥ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤¬Æ±ÀÊ¡£½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎQ¡õA¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢