¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷À­·ÝÇ½¿Í¤Ë£Ä£Í¤òÁ÷¤ê?À®¸ù?¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö£·¿Í¤ÈÆ±»þ¸òºÝ¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢»öÌ³½ê¤Ë£Ó£Î£Ó¤È£Ä£Í¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤«¤é¡Ö¤â¤¦Á÷¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¹¤«¡¢£Ä£Í¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ä·ÝÇ½¿Í¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ä¡£°ìÈÌ¿Í¤ÏÁ÷¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹äÎÏ¡ÊºÌ²ê