¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í­²Ú¤¬¡¢3·î19Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëMajor 2nd Full Album¡Ømy space my time¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ABEMA¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤ 2024 Åß¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö¹ð¤¦¤¿¡×¡¢Í­²Ú¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÄÐ»ÔÄê½»Â¥¿Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÎø¤â»Å»ö¤âÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À½÷