Sadieが、全国ツアー<Sadie 20th Anniversary tour 悲壮-mode of sadness-/-mode of darkness->にて追加公演を行うことが決定した。2024年に豊洲PIT、なんばhatch公演にて復活を遂げたSadie。本ツアーは新生後、初の13都市25公演となる全国ツアーだ。追加公演はホームグラウンドである大阪にて。チケットは本日20時よりファンクラブ先行受付が開始する。<Sadie 20th Anniversary tour 悲壮-mode of sadness-/-mode of darkness-