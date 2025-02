Googleは1月29日(米国時間)、「Google Online Security Blog: How we kept the Google Play & Android app ecosystems safe in 2024」において、Google Playのポリシー違反となる潜在的に危険なアプリ236万件をブロックしたと発表した。これは2024年のGoogle Playに関するセキュリティ保護実績として発表されたデータの一つで、さまざまな対策の強化によりユーザーを強力に保護したと説明している。Google Online Security Blo