ÃÇÈ±¼°¤ÇÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê±ü¡Ë¤ËºÇ¸å¤Î¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¸µËëÆâÆÁ¾¡Î¶¤ÎÀéÅÄÀî¿ÆÊý¡á1Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û2023Ç¯9·î¤ÎÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µËëÆâÆÁ¾¡Î¶¤ÎÀéÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê38¡Ë¡áËÜÌ¾ÀÄÌÚÀ¿¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÇÈ±¼°¤Ç¤Ï¿·²£¹ËË­¾ºÎ¶¤éÌó380¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£20Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¡¢Ê¿ËëºÇ²¼°Ì¤Î¡ÖËë¿¬¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀéÅÄÀî¿ÆÊý¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÈî¸å¥Î³¤¡Ë¤«¤éÂç¶ä°É¤ËºÇ¸å¤Î¤Ï¤µ