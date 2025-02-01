ºÒ³²»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆLP¥¬¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¿æ¤­½Ð¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦·±Îý¤¬1Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿ ãÆÅÄ¾®³Ø¹»¡ÊÂçÊ¬»Ô¡Ë ·±Îý¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LP¥¬¥¹¤ÎÃùÂ¢ÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£ ÉáÃÊ¤Ï¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤¿¤á¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤äÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤òÀÜÂ³¤Ç¤­ÈïºÒ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¸©LP¥¬¥¹¶¨²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿·±Îý¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤â»²²Ã¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿æ¤­