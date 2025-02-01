¡ÚÆ°²è¡Û¥Àー¥È³¦¤Î¿·À±¤ÈM.¥Ç¥àー¥íµ³¼ê¤Î¶¨ÎÏ¥³¥ó¥Ó¡Ãhttps://youtu.be/qGcM8sg8PUw ¡Ú¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏËè½µÅÚÍËÆü ¥Æ¥ìÅì·ÏÎó15:00～¡¿BS¥Æ¥ìÅì 14:30～ÊüÁ÷Ãæ¡Û ¡ÚÅìµþ¡Û10R¥¯¥í¥Ã¥«¥¹S¡ÊL¡Ë11RÇòÉÙ»ÎS¡ÊL¡Ë¡ÚµþÅÔ¡Û10RµöÇÈÂ¿ÆÃÊÌ¡¢11RÉñÄáS¡Ú¾®ÁÒ¡Û11R´àÎ®ÅçS Åß¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ³«Ëë¡ª¥á¥¤¥ó¤Ï¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¡ÖÇòÉÙ»Î£Ó¡ÊL¡Ë¡×¡£ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥íー¥É¥Ç¥ë¥ì¥¤¤Ï¤³¤³¤ò¾¡¤Ã¤Æº£Ç¯£±·î¤ÎÆü·Ð