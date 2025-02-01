 ¸æÇ¯94ºÐ¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î´ÆÆÄ°úÂàºî¤È¤âÓñ¤«¤ì¤ë±Ç²è¡ØÇæ¿³°÷2ÈÖ¡Ù¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÇÛ¿®¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÊU-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï·à¾ì¸ø³«¤ÏÌµ¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â50´Û°Ê²¼¤Î¸ÂÄê¾å±Ç¤À¤È¤¤¤¦¡£2ÅÙ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºîÉÊ¾Þ¡¦´ÆÆÄ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿µð¾¢¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¼ä¤·¤¤°·¤¤¡£¤³¤ì¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤«¡£¤À¤¬¡¢´ÆÆÄ41ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤â¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤º¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤Ì¾ºî¤òÀ¸¤à¼êÏÓ¤Ï·òºß¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç