²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¤È¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ð¥í¥ó¥Þ¥Þ¤¬2·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»î¿©¤·¤Æ¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¸ÂÄêÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¥í¥ó¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ç¡¢»î¿©¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹ ¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¾å°Ì¤ò¤·¤á¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¤½¤Î¥³¥¹¥È¥³¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³