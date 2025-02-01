¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢³«Ëë¤òÁ°¤ËÎý½¬¤¹¤ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£Âô¡Êº¸¡Ë¡á²£ÉÍBUNTAIÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê2¡Á9Æü¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë³«ËëÁ°Æü¤Î1Æü¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥­¥Ã¥×¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£Âô¤Ï¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ïº£Âç²ñ4°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£½÷»Ò2