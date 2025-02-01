ÁÜºº¤Î¤¿¤á¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥È¥í¥à¥½¤ËÆþ¹Á¤·¤¿Æ±¹ñÀÒ¤ÎÁ¥Çõ¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥À¥Ë¥¢¡×/Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·Ù»¡¤Ï£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÁ¥°÷¤¬¾è¤ëÁ¥Çõ¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤·¤¿¡£¥é¥È¥Ó¥¢¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È³¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡Ö¿¼¹ï¤ÊÈï³²¡×¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ËÌÉô¥È¥í¥à¥½¤Î·Ù»¡¤Ï£±·î£³£°ÆüÌë¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Åö¶É¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë½¾¤¤Åö³º¤ÎÁ¥Çõ¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥À¥Ë