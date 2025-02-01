¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÍÚ¹á(30)¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥Õ¥Þ¥ó¡Öµ´¤Ï¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ñ¤ë¤ë¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ï¡Á¤¤¡ª¡×¤È±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ¬¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ä¥Î¤ò¤Ä¤±¡¢ÀÖ¤ÎË¡Èï¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¡Èµ´¥«¥ï¥¤¥¤µ´¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡£³Ú¤·¤¤¡£Çº¤ß¥¼¥í¤Ç¤¹¡ª¡×¥¦¥­¥¦¥­¤ÎÅçºê¡£ºòÇ¯¤Ï¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤ê¡¢Âç³èÌö¤À¤Ã