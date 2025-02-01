´ä²°µ£³°Ì³Âç¿Ã¤¬¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Î¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ò1Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Î¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½500¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡´ä²°µ£³°Áê¡Ö¡ÊÍè½µ¡ËÁíÍý¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤ÆÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡× ´ä²°Âç¿Ã¤ÏÍè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´üÂÔ