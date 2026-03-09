◆日本各地から選りすぐったいちごをパフェで堪能。「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の3月限定メニュー「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では、季節に合わせておいしいいちごの品種を厳選し、こだわりのいちごを使ったパフェやデザートを展開中。3月に楽しめるのは宮崎県産「おおきみ」や静岡県産「初恋の香り」、和歌山県産「まりひめ」を使ったパフェ。旬を迎えたいちごのおいしさとともに、至福の時