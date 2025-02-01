¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBANDAI SPIRITS¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ª±§Ãè¡ªÊüÁ÷¥Á¥å¡¼¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ¥×¥é¥¤¥º¡Ê·ÊÉÊ¡ËÁ´2¼ï¤ò¡¢2025Ç¯2·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¸þ¤±¤Ë½ç¼¡ÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ï¤ªºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¡Ö¤á¤Á¤ã¤â¤Õ¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ï¡¢Ìó31¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤Î"¤ª