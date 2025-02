低コスト・高パフォーマンスの推論モデル「DeepSeek-R1」をリリースしたことで、App Storeの無料アプリランキングで1位を獲得したり、AIチップメーカーの株価を暴落させたりして話題を集めているのが、中国発のAI企業であるDeepSeekです。しかし、データ漏洩(えい)のリスクから、数百の企業がDeepSeekをブロックしていることが明らかになっています。DeepSeek’s AI Restricted by 'Hundreds' of Companies Within Days - Bloomber