¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤¬Åß¤ÎÊä¶¯¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É(27)¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â60»î¹ç¤Ç17¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï426»î¹ç¤Ç138¥´¡¼¥ë63¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤¬¡¢º£¥·