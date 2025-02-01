£±·î£³£±Æü¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Î¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À½ÕÀáº×¡×¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅìµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìË¹ÀÀ®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ2·î1Æü¡ÛÅìµþ¤Î¾åÌî¸ø±à¤Ç1·î31Æü¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Î¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À½ÕÀáº×¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Î¼Ì¿¿Å¸¤äÃæ¹ñ¥°¥ë¥á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡££±·î£³£±Æü¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Î¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À½ÕÀáº×¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¡£¡ÊÅìµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìË¹ÀÀ®¡Ë£±·î£³£±Æü¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Î¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À