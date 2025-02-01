µ¤³ØÉ÷¿å´ÕÄê²È¡¦À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°³«±¿Àê¤¤¡×¡£2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤È¿©É÷¿å¤«¤éÀê¤¤¤Þ¤¹¡£À±¤ÎÆ³¤­¤òÃÎ¤ê¡¢º£·î¤Î¥é¥Ã¥­¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¤â¤°¤â¤°¿©¤Ù¤Æ¹¬±¿¤ò°ú¤­´ó¤»¤Æ¡£ ¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡ãÁ´ÂÎ±¿¡ä2·î¤Ï¸åÈ¾¤Ë±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£º£·îÁ°È¾¤Ï¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÇÉ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸å¤«¤é¤Ç¤â°Â¿´