Trevor HunnicuttJulia Symmes Cobb[¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¿¥Ü¥´¥¿ £³£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥°¥ì¥Í¥ëÂçÅýÎÎÆÃ»È¤Ï£³£±Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¸å¡¢Æ±¹ñ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¿Í£¶¿Í¤Èµ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆÀ¯¸¢Åö¶É¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥°¥ì¥Í¥ë»á¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éË¬Ìä¤ÎÌÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¹ñ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Î²òÊü¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ì¥Í¥ë»á¤Ï£¶¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿