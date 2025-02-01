¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÅìÉô¥´¥Þ¤Ç¤ÎÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö3·î23Æü±¿Æ°¡ÊM23¡Ë¡×¤È¥³¥ó¥´·³¤Ê¤É¤È¤ÎÀïÆ®¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñÏ¢¤Î¥Ç¥å¥¸¥ã¥ê¥Ã¥¯ÊóÆ»´±¤Ï1·î31Æü¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â700¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤äÆ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤Ç¡¢26¡Á30Æü¤Î¹ç·×¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆæ¤ÎÆÈÎ©¹ñ²È¥½¥Þ¥ê¥é¥ó¥É¡×¹âÌî½¨¹Ô¤µ¤ó¤È¸ì¤ë¡¢Â®¤¯¤Æ·ã¤·¤¤¿Í¡¹¥Ç¥å¥¸¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï2800¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤ì¤Ð¡Ê»à¼Ô¤äÉé½ý¼Ô¤Î¡Ë¿ô