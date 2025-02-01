¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤æ¤Ã¤Æ¤£¡Ê48¡Ë¤È¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî¤¢¤ó¤Ê¡Ê34¡ËÉ×ºÊ¤¬1·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ä¹½÷ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò2¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£½Ð»ºÁ°¤Ï¡ÖÎ©¤Á²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ÛÇ÷´¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä¡£¤½¤³¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¡£