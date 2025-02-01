¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢¤¤¤¯¤éÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à65ºÐ½÷À­¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ °ìÆüÃæ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Ï¸½ºß¤ÎÇ¯¶âÊë¤é¤·¤ÏÉÔ°Â¤Ð¤«