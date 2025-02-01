1·î31Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿85ºÐ¤Î½÷À­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿½÷À­¤Ï½ÅÂÎ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿85ºÐ¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡áÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è 1·î31ÆüÀµ¸áº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¼¡ÏºÈ¬¿·ÅÄ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î