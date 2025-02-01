½é¤Î1·³¥­¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢Êá¼ê¡¦Éú¸«¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Æ44µå¡£ºÇÂ®¤ÏÁá¤¯¤â152¥­¥í¤ò·×Â¬¤·¡Ö´¶³Ð¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êËä¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£3Æü¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤âÊÑ²½µå¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¡¢