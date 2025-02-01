°Â²Á¤Ç¹âÀ­Ç½¤À¤È¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¸À®AI¡ÖDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¡×¡£31Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎDeepSeek¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡ÖÀí³Õ¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ØDeepSeek¡Ù¤Ï¡ØÀí³Õ¤ÏÎò»ËÅª¤ª¤è¤Ó¹ñºÝË¡¾å¡¢Ãæ¹ñ¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢»ö¼Â¤È°ã¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ØDeepSeek¡Ù¤À¤È»ä¤Ï¿´ÇÛ¤·