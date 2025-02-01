¿·³ã¸©½Ð±ÀºêÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö½Ð±Àºê¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡£¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ëÂÎ¸³·¿¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤È¤·12·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Å¸¼¨ÉÊ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢Èï³²³Û¤Ï200Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ÛÄ¹¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±Àºê¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÃæÌî¸­°ì´ÛÄ¹¡Ö²õ¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÊ¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤·¤«¤·¡¢