ºå¿À2·³¤¬1Æü¡¢¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Î¶ñ»ÖÀîÌîµå¾ì¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£Îý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÃæÂ¼Àµ¿Í»ÔÄ¹¤¬¡È¥¯¥»¶¯¡É¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÇ®Îõ´¿·Þ¡£Æ±»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÂç¡¢Âç¡¢Âç´¿·Þ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤³¤½¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Ø¡ª¤³¤Îµå¾ì¡¢3Ç¯Á°¤Ï¥Ý¥ó¥³¥Äµå¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤µ¤ó¡¢ºå¿À±à·Ý¤µ¤ó¤Î¤´¿ÔÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËèÇ¯¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤ÄåºÎï¤ËÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É