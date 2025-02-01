Kis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤µ¤ó¤Ï1·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸µSexy Zone¡Ê¸½timelesz¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹À®Î¶ÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Û¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡×Æ£¥öÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡ª´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª²ñ¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤ËÀÎ¤Î´¶¤¸¤ËÌá¤ì¤ë¡×¡Ö#¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë#24ºÐ¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥ê¥¦¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø