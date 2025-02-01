Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æú¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢°ì¸À¤À¤±¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÄáÉÓ¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÂç¤­¤ÊÆú¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡ÊÆú¡Ë¤¬¡ÊÆú¡Ë¤¬¤­¤Ã¤ÈÌÀÆü¤¤¤¤Å·µ¤¡×¡Ê¢¨¡ÊÆú¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ï³¨Ê¸»ú¡Ë¤È¤À¤±½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê²ò¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤ÎÁ°Ãû¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡ª¤ß¤ó¤ÊÌ£Êý¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â