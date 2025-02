1月31日、チャンピオンズリーグ(CL)のノックアウトフェーズ・プレーオフの組み合わせ抽選会が行なわれ、以下の8カードが確定した(カッコ内はリーグフェーズの順位)。ブレスト(18位) vs パリ・サンジェルマン(15位)クラブ・ブルージュ(24位) vs アタランタ(9位)マンチェスター・シティ(22位) vs レアル・マドリー(11位)ユベントス(20位) vs PSV(15位)モナコ(17位) vs ベンフィカ(16位)スポルティング(23位) vs ドルトムン