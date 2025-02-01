£±·î31Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢°Ê²¼¤Î£¸¥«¡¼¥É¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î½ç°Ì¡Ë¡£¥Ö¥ì¥¹¥È(18°Ì) vs ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(15°Ì)¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å(24°Ì) vs ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(£¹°Ì)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£(22°Ì) vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(11°Ì)¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(20°Ì) vs PSV(15°Ì)¥â¥Ê¥³(17°Ì) vs ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(16°Ì)¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(23°Ì) vs ¥É¥ë¥È¥à¥ó